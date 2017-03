Van Gerwen met rugblessure aan de kant

Michael van Gerwen moet de vijfde speelronde van de Premier League Darts donderdag in Exeter aan zich voorbij laten gaan. De wereldkampioen kampt met een rugblessure en moet rust nemen. De Engelsman Dave Chisnall speelt bij afwezigheid van Van Gerwen twee wedstrijden in Exeter.

‘Mighty Mike’ haalt zijn gemiste partij tegen de Engelsman James Wade in de achtste ronde in. Hij speelt in Manchester dan twee partijen. Zo staat er ook het Nederlandse onderonsje met Raymond van Barneveld op het programma.

Van Gerwen hoopt dit weekeinde wel bij de UK Open te kunnen zijn. Naar eigen zeggen heeft hij contact met een dokter en bepaalt hij donderdag of hij in Minehead in actie kan komen.