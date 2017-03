Vraagtekens blijven rond Sky-pakketje

De teamdokter van de Britse wielerploeg Sky die in juni 2011 tijdens het Criterium du Dauphiné een mysterieus pakketje’ voor kopman Bradley Wiggins ontving, kan niet bewijzen dat het om onschuldige geneesmiddelen ging. De laptop waarop hij de medische gegevens bijhield, zou in 2014 tijdens een vakantie in Griekenland gestolen zijn.

Nicole Sapstead, hoofd van het Britse antidopingagentschap (UKAD), gaf die verklaring woensdag voor de parlementaire commissie die dopinggebruik in de Britse sportwereld onderzoekt. Dokter Richard Freeman werd zelf ook voor de de commissie verwacht, maar zegde wegens ziekte af.

In december vertelde Sky-teambaas Dave Brailsford, op basis van hem door Freeman verstrekte informatie, de parlementariërs dat het pakketje fluimucil bevatte. Dat is een vrij te verkrijgen slijmoplosser die niet op de dopinglijst staat. Coach en ex-renner Simon Cope bracht het pakje vanuit Groot-Brittannië naar Frankrijk over.

Freeman, die ook voor de Britse wielerfederatie werkte, was de enige die claimde te weten wat er in het pakje zat. ,,Dat is vreemd”, oordeelde Sapstead. ,,Van een professioneel team als Sky zou je verwachten dat ze over de gegevens beschikken om elke insinuatie over dopinggebruik te weerleggen.”

Wiggins en Sky kwamen in opspraak nadat hackers gegevens hadden gepubliceerd waaruit bleek dat de renner met toestemming en een medisch attest verboden medicijnen gebruikte. Om een allergie tegen te gaan kreeg Wiggins kort voor de Tour van 2011 en 2012 en de Giro van 2013 goedkeuring om triamcinolone te gebruiken. Het UKAD kwam in elk geval tot de conclusie dat British Cycling en Sky veel meer triamcinolone bestelden dan voor één renner nodig was.