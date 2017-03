Haase naar laatste vier Dubai

Robin Haase heeft de laatste vier van het ATP-toernooi in Dubai bereikt. In de kwartfinale was hij te sterk voor de Bosniër Damir Dzumhur: 6-2 4-6 6-4. Haase speelt nu in de halve finale tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Fernando Verdasco en de als vierde geplaatste Fransman Gaël Monfils.

Inmiddels is de Hagenaar terug te vinden op plaats 66 van de wereldranglijst en bungelt hij al een tijdje rond de zestigste stek. De 29-jarige tennisser wil constanter presteren gedurende het hele jaar om zo terug te keren in de mondiale top 50. In 2014 was hij daar voor het laatst te vinden.

Haase wist in zijn loopbaan twee keer een ATP-toernooi op zijn naam te schrijven. In 2011 en 2012 won hij het toernooi van Kitzbühel.