Murray ontsnapt tegen Kohlschreiber

Andy Murray heeft zich donderdag naar de halve finales van het toernooi in Dubai geknokt. De nummer één van de wereldranglijst overleefde tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber maar liefst zeven wedstrijdpunten en sloeg vervolgens toe in de derde set: 6-7 (4) 7-6 (18) 6-1.

Murray wankelde in de lange tiebreak van de tweede set, maar wist van geen opgeven. In de beslissende derde set voldeed hij wel aan de verwachtingen. Zo blijft de als eerste geplaatste speler uit Schotland nog wel actief in Dubai. De organisatoren van het evenement verloren al de nummer twee tot en met zes van de plaatsingslijst. Stan Wawrinka, Roger Federer, Gaël Monfils, Tomas Berdych en Roberto Bautista Agut zijn al uitgeschakeld.

Murray stuit in de halve finale op de winnaar van het duel tussen de Rus Evgeni Donskoi en Fransman Lucas Pouille. De andere halve finale gaat vrijdag tussen Robin Haase en Verdasco. De Nederlander klopte donderdag in de kwartfinale de Bosniër Damir Dzumhur: 6-2 4-6 6-4. De Spanjaard verraste de wisselvallige Fransman Gaël Monfils: 6-3 7-5.