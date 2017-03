Verstappen rijdt tweede tijd in Barcelona

Max Verstappen heeft donderdag de tweede tijd gereden op de vierde testdag op het Circuit de Catalunya in Barcelona. De Nederlander was in zijn Red Bull alleen langzamer dan Kimi Räikkönen.

Verstappen reed zijn snelste rondje in 1.21,769. Räikkönen noteerde een beste tijd van 120,872. De Fin was dinsdag ook al de snelste op tweede testdag in Catalonië. Verstappen reed toen de derde tijd in zijn RB13, de nieuwe bolide van Red Bull waarin de Limburgse autocoureur dit jaar de strijd aangaat in de Formule 1.

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas konden zich donderdag niet met de snelste coureurs meten. Mercedes kampte met technische problemen.