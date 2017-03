Zes Nederlanders naar WK snowboarden

Nederland doet vanaf volgende week woensdag met zes mensen mee aan de wereldkampioenschappen snowboarden en freestyle skiën in het Spaanse Sierra Nevada.

Bij het snowboarden plaatsten Cheryl Maas, Glenn de Blois, Michelle Dekker, Babs Barnhoorn en Niek van der Velden zich voor de titelstrijd. Mees van Lierop vertegenwoordigt Nederland bij het freestyle skiën.

Maas is op papier de grootste medaillekandidate. Op zowel slopestyle als big air is de 32-jarige snowboardster kanshebster. De slopestyle laat Maas in Sierra Nevada echter schieten. De prestigieuze X Games in het Noorse Hafjell zijn namelijk tegelijkertijd. Op die X Games komt Maas op 10 maart in actie op het onderdeel slopestyle en een dag later verdedigt ze daar haar titel op de big air. Vervolgens reist ze door naar Sierra Nevada om daar op 16 maart bij de kwalificaties van de big air te starten. De finale is een dag later.

Alpinesnowboardster Dekker komt in actie op de parallelslalom en de parallelreuzenslalom.