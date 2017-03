Bonevacia overtuigend door op 400 meter

Liemarvin Bonevacia heeft zich vrijdag overtuigend geplaatst voor de halve finales van de 400 meter bij de EK indoor in Belgrado. De winnaar van het brons vorige zomer bij de EK outdoor in Amsterdam won zijn serie met ogenschijnlijk gemak in 42,91. De halve finales zijn vrijdagavond.

Bonevacia heeft indoor nog niet kunnen uitblinken. Hij kwam bij zijn vorige twee kampioenschappen (EK 2015 en WK 2016) niet verder dan de series.

Lisanne de Witte en Madiea Ghafoor wisten zich te kwalificeren voor de halve finales van de 400 meter. De Witte eindigde in haar serie als tweede in 53,61 en ging rechtstreeks door. Nederlands kampioene Ghafoor was als nummer drie in haar serie afhankelijk van de tijd die ze noteerde; de 53,85 bleek snel genoeg. Beide vrouwen komen eveneens vrijdagavond in actie in de halve finales.

Terrence Agard beleefde een dramatisch uitvalbeurt op de 400 meter. De atleet van CuraƧao begon na 50 meter al te hinken en stortte neer met op het oog een hamstringblessure. Juist Agard was vol optimisme afgereisd naar Belgrado, waar hij wilde afrekenen met het zware verkeersongeval in september 2015, dat hem bijna het leven kostte. Hij herstelde wonderwel na een maandenlange revalidatie van zijn verwondingen en wist zich deze winter bij de NK te plaatsen voor de EK.

Debutant Tony van Diepen werd uitgeschakeld in de series. Hij eindigde als vijfde in zijn serie in 48,57.