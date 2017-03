Favorieten winnen in Acapulco

Bij het WTA-tennistoernooi in Acapulco bereikten de favorieten donderdag de halve finales. De Kroatische Mirjana Lucic-Baroni, de nummer één van de plaatsingslijst, versloeg de Française Pauline Parmentier in twee sets: 6-2 6-3. Kristina Mladenovic, landgenote van Parmentier en als tweede geplaatst in de Mexicaanse stad, schakelde in de kwartfinale de Belgische Kirsten Flipkens uit: 6-4 6-3.

Lucic-Baroni neemt het op tegen Lesia Tsoerenko. De Oekraïense versloeg de als derde geplaatste Letse Jelena Ostapenko, terwijl Christina McHale de volgende tegenstander is van Mladenovic. De Amerikaanse was te sterk voor olympisch kampioene Monica Puig uit Puerto Rico.