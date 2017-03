Luiten in middenmoot Mexico

Golfer Joost Luiten heeft donderdag de eerste ronde van het WGC-toernooi van Mexico afgesloten met een score van 71 slagen. Daarmee bezet de Bleiswijker de gedeelde 28e plaats. Luiten mopperde op zijn website over gemiste kansen: ,,Ik ‘hole’ de laatste weken gewoon net te weinig putts. Ik praat dan over één à twee putts per ronde, en dat is over een week genomen een wereld van verschil.”

Een zestal golfers heeft de leiding op de hooggelegen golfbaan van Chapultepec. De Britten Lee Westwood en Ross Fisher, de Amerikanen Jimmy Walker, Phil Mickelson en Ryan Moore en de Spanjaard Jon Rahm kwamen uit op 67 slagen, vier onder par. De Amerikaan Dustin Johnson, de nieuwe nummer één van de wereld, staat voorlopig twintigste.