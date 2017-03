Brons voor Bonevacia op 400 meter

Atleet Liemarvin Bonevacia heeft zaterdag de bronzen medaille veroverd op de 400 meter bij de EK indoor in Belgrado. Hij bezorgde de Nederlandse atletiekploeg de eerste plak op de titelstrijd in Servië. Zijn tijd van 46,26 betekende tevens een Nederlands record.

Voor de 27-jarige atleet uit Curaçao is het zijn tweede medaille op een groot kampioenschap. Hij won vorig jaar in Amsterdam eveneens het brons op de 400 meter bij de EK in de buitenlucht.

Bonevacia liep een sterke finale, waarin hij zich niet liet wegduwen door zijn rivalen. Hij vocht zich naar een positie voorin en wist die vast te houden tot aan de finish. Hij dook ruim onder de vorige nationale recordtijd van Bram Peters uit 2014 (46,71).

Pavel Maslak was onnavolgbaar voor de Nederlander. De Tsjech pakte in 45,77 zijn derde gouden plak op rij op het sprintnummer. De Pool Rafal Omelko ging op het laatste stuk naar de meet Bonevacia nog voorbij en greep in 46,08 het zilver.

,,Ik ben heel blij. Ik heb steeds gezegd dat ik iedereen zou verrassen hier en dat heb ik gedaan”, liet Bonevacia na zijn race weten op de toernooiwebsite. ,,Ik ben derde van Europa en heb het Nederlands record verbroken. Terwijl ik niet eens heb gepiekt op dit toernooi, want het was allemaal training voor het buitenseizoen.”