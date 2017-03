Kupers vijfde in finale 800 meter

Thijmen Kupers heeft zondag niet kunnen stunten in de finale van de 800 meter bij de EK indoor in Belgrado. Hij eindigde in een hectische race als vijfde. De Poolse favoriet Adam Kszczot liep in de atletiekhal van de Servische hoofdstad naar de titel.

Kupers paste niet zijn beproefde tactiek toe door hard aan kop te lopen, maar wachtte af in de rug van zijn rivalen. Het kwam aan op de laatste 200 meter en daarin kwam de Nederlander te kort. Hij liet zich bijna nog van de sokken lopen door de Spanjaard Kevin López en raakte zelfs even uit balans. Van een eindspurt kwam het niet meer.

De vijfde plaats is een tegenvaller voor de zesvoudig Nederlands kampioen, want twee jaar geleden pakte Kupers het brons bij de EK indoor in Praag.