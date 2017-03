Medaillekansen Koster en Kupers

Maureen Koster en Thijmen Kupers maken zondag op de slotdag van de EK indooratletiek in Belgrado kans op een medaille. Koster komt uit in de finale van de 3000 meter en Kupers loopt de eindstrijd van de 800 meter. Zowel Koster als Kupers won twee jaar geleden bij de vorige EK in Praag brons op dezelfde afstand.

Koster plaatste zich vrijdag al voor de finale door vrij makkelijk haar serie te winnen. Kupers ging via de series op vrijdag en de halve finales op zaterdag door naar de finale. Hij maakte in zijn halve finale indruk met een knappe versnelling in de laatste twee ronden, maar zag wel de Poolse topfavoriet Adam Kszczot voorbijkomen.

De Nederlandse atletiekploeg staat na twee dagen op één medaille. Liemarvin Bonevacia won op de 400 meter brons in een Nederlands record van 46,26.