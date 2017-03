Warriors herstellen zich in New York

Bij New York Knicks was Derrick Rose met 28 punten de topschutter.

Na twee verliespartijen op rij hebben de basketballers van Golden State Warriors zondag weer eens gewonnen. Dat gebeurde in de Madison Square Garden van New York waar de Warriors de baas waren over de Knicks: 112-105. Stephen Curry en Klay Thompson waren samen goed voor zestig punten voor de ploeg, die nog steeds de beste cijfers kan overleggen in de Amerikaanse profcompetitie NBA. Met 51 overwinningen tegen elf nederlagen is de verliezend finalist van het afgelopen seizoen opnieuw een van de voornaamste kandidaten voor de titel.

