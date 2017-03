Bennett wint derde rit Parijs – Nice

Sam Bennett heeft dinsdag de derde etappe van Parijs-Nice gewonnen. Na een rit over 190 kilometer van Chablis naar Chalon-sur-Saône was de Ierse renner de beste in de massasprint. Hij troefde de Noor Alexander Kristoff en de Duitser John Degenkolb af. Dylan Groenewegen kwam in de laatste kilometers ten val en kon zich niet mengen in de sprint.

De Fransman Arnaud Démare, die zondag de eerste rit won, behield de leiderstrui.

De etappe werd gekleurd door een vlucht van de Franse renners Pierre Latour, Romain Combaud en de Amerikaan Benjamin King. Ze gingen in de eerste kilometer in de aanval en kregen een maximale voorsprong van bijna 8 minuten. Zo’n 17 kilometer voor de finish werd King ingelopen. Latour en Combaud hielden dapper vol, maar werden in de laatste kilometer toch ingehaald door het aanstormende peloton.