Brailsford geeft fouten bij Sky toe

David Brailsford geeft toe dat er bij Team Sky fouten zijn gemaakt. De baas van de in opspraak geraakte Britse wielerploeg schrijft dit in een brief aan de parlementaire commissie, die dinsdag op de website van Sky is verschenen. De commissie onderzoekt dopinggebruik in de Britse sportwereld.

,,De dingen die de laatste maanden zijn gebeurd, hebben aangetoond dat Team Sky fouten heeft gemaakt. Sommige medewerkers hebben de procedures, die destijds gebruikelijk waren, niet volledig gevolgd. Door die fouten hebben we niet de juiste en volledige informatie aan het Britse antidopingbureau kunnen geven. We nemen daarvoor onze verantwoordelijkheid”, aldus Brailsford.

Volgens hem zijn er echt ook veel onwaarheden naar buiten gekomen. ,,Veel dingen kloppen niet. Er is een fundamenteel verschil tussen procedurele fouten en overtredingen. We willen schoon koersen en winnen en hebben dat al acht jaar gedaan.”