Ter Mors was nooit ongerust over deelname

Jorien ter Mors kreeg vorige week te horen dat ze was geselecteerd voor de wereldkampioenschappen shorttrack in Ahoy. De 27-jarige Enschedese had zich nooit zorgen gemaakt over haar positie, zei ze woensdag. ,,Ik wist het eigenlijk al wel. Als je kijkt naar de shorttracksters die we in Nederland beschikbaar hebben, is het niet zo’n moeilijke berekening.”

Aan het begin van het seizoen gaf Ter Mors nog aan het langebaanschaatsen en shorttrack te willen combineren. Toen dat niet goed bleek te werken, besloot ze enkele maanden later de focus volledig op de langebaan te leggen. Wel hoopte ze nog op een plekje in de aflossingsploeg voor de WK shorttrack in Ahoy.

,,Het is niet zo dat ik drie maanden lang geen shorttrack heb gedaan”, aldus Ter Mors woensdag.