Rentree Woods weer ongewis

Tiger Woods heeft opnieuw afgezegd voor een toernooi omdat hij nog altijd tobt met zijn rug. De Amerikaanse golficoon doet volgende week niet mee aan de Arnold Palmer Invitational in Orlando, een toernooi uit de Amerikaanse tour PGA. Woods laat zijn rentree in het ongewisse.

De 41-jarige golfer was maandenlang uit de roulatie door twee rugoperaties en speelde vanaf eind vorig jaar weer enkele toernooien, maar zonder succes. Kramp in zijn rugspieren dwongen hem vorige maand tot opgeven in Dubai. Sindsdien staat hij weer aan de kant.

,,Op dit moment is voor mij nog niet bekend wanneer ik terugkeer op de golfbaan. Mijn behandelingen gaan door en vooralsnog verloopt de revalidatie goed, maar ik heb nog meer rust nodig”, meldde de voormalige nummer één van de wereld en veertienvoudig majorwinnaar op zijn website.