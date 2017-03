Bertens verslaat Bencic in Indian Wells

Tennisster Kiki Bertens heeft in de tweede ronde van het prestigieuze toernooi van Indian Wells Belinda Bencic verslagen. Na 1 uur en 7 minuten stond de eindstand op het scorebord: 6-2 6-2.

De 25-jarige Westlandse, als achttiende geplaatst op het Amerikaanse hardcourt, snakte naar een succesje. De pupil van coach Raemon Sluiter won dit jaar op de WTA Tour alleen in Hobart twee partijen. In Auckland, Sint-Petersburg, Doha en Dubai verloor Bertens steeds in de eerste ronde, net als bij de Australian Open.

Vorig jaar sneuvelde Bertens als qualifier in de eerste ronde van Indian Wells. Dit jaar werd ze als geplaatste speelster met een ‘bye’ automatisch doorgelaten tot de tweede ronde.

Bertens speelde niet eerder tegen Bencic, de nummer 128 van de wereld. Het Zwitserse talent boekte woensdag in Indian Wells tegen Pironkova pas haar eerste overwinning van dit jaar op de WTA Tour. Twee jaar geleden beleefde Bencic nog een spetterende doorbraak, toen ze twee WTA-titels veroverde en op het grastoernooi van Rosmalen de finale bereikte.

Bertens stuit in de derde ronde weer op een Zwitserse. De als vijftiende geplaatste Timea Bacsinszky bereikte de derde ronde door een zege op de Roemeense Monica Niculescu: 7-5 6-2.