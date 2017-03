Wereldkampioene Dideriksen wint in Drenthe

Wereldkampioene Amalie Dideriksen heeft zaterdag de Ronde van Drenthe op haar naam geschreven. De Deense wielrenster van de Nederlandse ploeg Boels-Dolmans won de wedstrijd in de Women’s WorldTour voor de Italiaanse Elena Cecchini en de Nederlandse Lucinda Brand.

Dideriksen was in Hoogeveen de snelste in de sprint tussen de drie wielrensters die een kleine voorsprong hadden op Elisa Longo Borghini. Kort daarachter volgde een groep met daarin de Nederlandse vrouwen Annemiek van Vleuten (vijfde) en Marianne Vos (zevende).

Voor Dideriksen was het de eerste zege in de regenboogtrui.