Honkballers Japan langs Oranje in verlenging

De Nederlandse honkbalploeg is de tweede ronde van de World Baseball Classis begonnen met een nederlaag. In Tokio won gastland Japan zondag met 8-6. De zege kwam tot stand in de verlenging, pas in de elfde inning viel de beslissing.

Het team van bondscoach Hensley Meulens maakte er een lange, slopende wedstrijd van in de goed gevulde Tokyo Dome. Japan had steeds het initiatief en kwam in de derde inning op een voorsprong van 5-1. Oranje sloeg terug in dezelfde inning met vier punten en maakte er 5-5 van.

In de vijfde inning scoorde Japan weer een punt en tot aan de negende inning bleef het 6-5. Een honkslag van Jonathan Schoop bracht Xander Bogaerts over de thuisplaat, waardoor een tiebreak noodzakelijk was. Japan sloeg toe met twee punten in de elfde inning.

De mannen van Meulens spelen maandag tegen Israël en woensdag tegen Cuba. De nummers één en twee van de groep gaan naar de finaleronde in Los Angeles.