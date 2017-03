Indoor Brabant krijgt hogere status

Indoor Brabant maakt vanaf volgend jaar deel uit van de Rolex Grand Slam of Show Jumping, een serie van prestigieuze springwedstrijden. Dat maakte de organisatie zondag bekend. De wedstrijden in de Brabanthallen van Den Bosch komen daarmee op gelijke hoogte met vergelijkbare evenementen in Aken, Calgary (Spruce Meadows) en Genève.

Wanneer een ruiter drie van deze wedstrijden achter elkaar wint krijgt hij een bonus van 1 miljoen euro. Wie twee keer achter elkaar de beste is ontvangt een half miljoen. Het prijzengeld bij Indoor Brabant gaat met de nieuwe status van 400.000 naar 800.000 euro.