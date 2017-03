Lof voor Oomen in Parijs-Nice

Sam Oomen sloot Parijs-Nice zondag af als beste Nederlander op de veertiende plaats. Binnen de ploeg was er volop lof voor de pas 21-jarige Tilburger met klimmerskwaliteiten. ,,De ploeg heeft me geweldig geholpen en vooral Sam. Hij bracht me terug toen ik moest lossen en heeft laten zien hoe sterk hij al is op deze leeftijd”, zei kopman Warren Barguil van Team Sunweb. De Fransman eindigde als achtste in het eindklassement op ruim 4 minuten van winnaar Sergio Henao.

Oomen sloot de achtdaagse wielerkoers af op iets meer dan 20 minuten van de Colombiaan. ,,Sam heeft laten zien hoe belangrijk hij kan zijn als helper in de bergen”, vond ook ploegleider Morten Bennekou van de van oorsprong Nederlandse ploeg.

Oomen verraste vorig jaar al met sterke optredens in onder meer het Critérium International en Luik-Bastenaken-Luik. De Waalse klassiekers zijn opnieuw een doel, al kijkt hij vooral uit naar zijn debuut in een grote ronde. Oomen gaat dit jaar normaal gesproken de Ronde van Spanje rijden.