Murray buigt voor qualifier Pospisil

Tennisser Andy Murray is zaterdag (plaatselijke tijd) verrassend uitgeschakeld in het masterstoernooi van Indian Wells. De nummer één van de wereld boog in zijn partij uit de tweede ronde voor de Canadees Vasek Pospisil: 4-6 6-7 (5). De nummer 129 van de wereld, die via de kwalificaties was binnengedrongen in het hoofdtoernooi, troefde de Schotse topfavoriet af met gewaagd aanvallend spel.

Voor Pospisil was het zijn eerste overwinning op Murray. Hij nam het initiatief in de partij bij een achterstand van 4-2 in de eerste set door zes games op rij te winnen. Ineens stond de Canadees één set voor en leidde hij in de tweede. Murray kwam terug en de set mondde uit in een tiebreak, waarin Pospisil meteen de aanval koos en vier matchpoints verdiende. Op de vierde was het raak.

,,Ik heb vier keer eerder tegen Andy gespeeld en ik won geen enkele set. Daarom probeerde ik een andere tactiek uit. Ik wilde druk op hem zetten door naar het net te komen en daar mijn kracht benutten”, lichtte Pospisil zijn verrassende overwinning toe. ,,Ik moest in de tweede set wel bij de les blijven, want je hebt niet iedere dag de kans om te winnen van de nummer één van de wereld.”

Murray mopperde op zijn service, maar gaf ook de credits aan zijn tegenstander. ,,Hij speelde agressiever en zijn reflexen aan het net waren zeer goed”, aldus de Schot, die vorig week nog het toernooi in Dubai op zijn naam schreef.