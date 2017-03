Federer en Nadal op koers voor nieuw duel

De gelouterde toptennissers Roger Federer en Rafael Nadal liggen op koers voor een nieuw titanengevecht. De twee routiniers bereikten zondag allebei de derde ronde van het masterstoernooi in Indian Wells. Als ze ook die doorkomen, treffen Federer en Nadal elkaar in de vierde ronde, bijna twee maanden nadat ze elkaar bevochten in de finale van de Australian Open.

Federer, die in Melbourne zijn achttiende grandslamtitel veroverde, begon zondag in Indian Wells met een soepele zege op de Franse veteraan Stephane Robert. De 35-jarige Zwitser was al na zo’n vijftig minuten klaar met de één jaar oudere Robert (6-2 6-1). Nadal kende eveneens weinig problemen met Guido Pella uit Argentinië: 6-3 6-2.

De als vijfde geplaatste Spanjaard neemt het in de derde ronde op tegen zijn landgenoot Fernando Verdasco. Federer moet het opnemen tegen de Amerikaan Steve Johnson. ,,Natuurlijk heb ik de loting gezien”, zei Nadal. ,,Maar ik bekijk het van wedstrijd tot wedstrijd.”

Titelverdediger Novak Djokovic begon de jacht op zijn zesde titel in Indian Wells en de vierde op rij met een moeizame zege op de Brit Kyle Edmund: 6-4 7-6 (5). Voor de nummer twee van de wereld wacht nu een confrontatie met de Argentijn Juan Martin del Potro. ,,Een zware tegenstander”, aldus Djokovic. ,,Ik zal alles moeten geven.”

Een dag nadat de Britse nummer één van de wereld Andy Murray werd uitgeschakeld, bleven grote verrassingen uit in Indian Wells. Alleen de uitschakeling van de als zesde geplaatste Marin Cilic was opvallend. De Kroaat moest in drie sets buigen voor de Amerikaanse tiener Taylor Fritz: 4-6 7-5 6-4.