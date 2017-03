Ligtlee tevreden over haar rentree op de baan

Elis Ligtlee heeft dit weekeinde tijdens internationale wedstrijden op de wielerbaan van Alkmaar haar rentree gemaakt na een lange periode vol blessureleed. Voor de olympisch kampioene keirin van Rio 2016 was het haar eerste optreden sinds die succesvolle Spelen.

Ligtlee, die lang kampte met een kniekwetsuur, won zaterdag met Laurine van Riessen de teamsprint, maar bleef in de finale op keirin steken op de zesde plaats. Zondag volgde de sprint, waarin ze derde werd, nadat ze in de halve finale was uitgeschakeld door Van Riessen. De strijd om de derde plaats won ze van Kyra Lamberink. Op haar website liet ze weten tevreden te zijn over haar rentree.

,,Het is niet te zeggen hoe ik ervoor sta”, zei ze eerder bij de NOS. Ligtlee hoopt volgende maand deel te nemen aan de WK in Hongkong. ,,Ik ga alles op alles zetten om de WK te halen. Maar ik wil wel goed zijn voordat ik daar ga rijden. Ik ga niet naar Hongkong om pelotonvulling te zijn.”

Theo Bos won zaterdag het sprinttoernooi bij de mannen, een dag later was hij ook de beste op het onderdeel keirin.