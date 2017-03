WADA-baas: Rusland moet nog veel werk doen

Het Russische antidopingbureau Rusada heeft nog steeds een ,,aanzienlijke” hoeveelheid werk te verrichten wil wereldantidopingorganisatie WADA de schorsing opheffen die het eind november 2015 had opgelegd. Dat verklaarde WADA-voorzitter Craig Reedie maandag in Lausanne tijdens een symposium. De Russen mogen zelf geen dopingcontroles meer uitvoeren, nadat bewijs was geleverd voor grootscheeps dopinggebruik. Dat leidde onder meer ook tot een ban van Russische atleten door de internationale atletiekbond IAAF.

Reedie zei dat het Rusada wel stappen heeft gemaakt om het vertrouwen te herwinnen. ,,Maar er is nog aanzienlijk werk te doen. Ze moeten aantonen dat hun werk autonoom is, zonder invloeden van buitenaf”, aldus Reedie. Ook de schorsing door de IAAF van Russische atleten geldt nog steeds en loopt mogelijk door tot na de WK in augustus in Londen. Een onderzoekscommissie weigerde vorige maand een termijn te noemen waarbinnen een terugkeer wordt verwacht.