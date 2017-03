Jarige Curry helpt Warriors langs Philadelphia

De basketballers van Golden State Warriors zagen een jarige dinsdag de hoofdrol opeisen in het duel met Philadelphia 76’ers. Stephen Curry vierde zijn 29e verjaardag met 29 punten, waarvan hij er twaalf had opgespaard voor het laatste kwart. Die waren nodig om de Warriors aan een benauwde overwinning te helpen: 106-104. Het was de eerste winst na drie nederlagen op rij.

Klay Thompson (28 punten) en Draymond Green (20) waren de andere topschutters bij Golden State Warriors, dat nu weer een zege meer heeft dan San Antonio Spurs aan kop van de Western Conference van de Amerikaanse competitie NBA. De Warriors keken in het derde kwart nog tegen een achterstand van zestien punten aan, terwijl het vierde kwart nog begon met een voorsprong van 90-78 voor de 76’ers. De gasten, met Dario Saric goed voor 25 punten, raakten in de slotfase die marge volledig kwijt.