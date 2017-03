Toernooidirecteur verdedigt wildcard Sjarapova

Toernooidirecteur Markus Günthardt heeft woensdag het besluit verdedigd tennisster Maria Sjarapova van een wildcard te voorzien voor het WTA-toernooi van Stuttgart. De Russische keert in de Duitse stad terug na een dopingschorsing van vijftien maanden, die tot 25 april loopt. Daardoor kan ze pas op woensdag 26 april haar partij in de eerste ronde afwerken.

Sjarapova heeft een grote fout gemaakt, heeft dat toegegeven en is daarvoor gestraft, vindt Günthardt. ,,Ze heeft meegeholpen het toernooi te maken tot wat het nu is. Ik zie voldoende redenen haar een wildcard te geven”, legde de directeur woensdag uit.

Onder andere Angelique Kerber, de Duitse topspeelster, had kritiek geuit op het feit dat een van de twee wildcards naar Sjarapova ging. ,,Een beetje merkwaardig”, noemde ze die keuze. Maar volgens Günthardt is de uitnodiging meer dan verdiend. Praktisch geeft het wel wat problemen. Omdat de schorsing tot en met dinsdag 25 april loopt, kan Sjarapova voorafgaand aan haar rentree niet in de hal trainen waar het toernooi wordt gespeeld.