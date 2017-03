Ajax loot eindelijk weer mee in kwartfinales

Ajax weet vrijdag iets na enen waar het aan toe is in de kwartfinales van de Europa League. De Amsterdammers drongen donderdag dankzij een 2-0-zege op FC Kopenhagen voor het eerst in veertien jaar door tot de laatste acht in een Europees bekertoernooi. De kans bestaat dat er een duel dichtbij huis uitkomt met de Belgische teams Anderlecht en Racing Genk en het Duitse Schalke 04 als mogelijke tegenstanders.

De andere clubs die geloot kunnen worden zijn Manchester United, Olympique Lyon, Celta de Vigo en Besiktas. Een treffen met die laatste club ligt gevoelig gezien de verstoorde verhoudingen tussen Nederland en Turkije.

Een uur eerder wordt geloot voor de kwartfinales van de Champions League. Drie Spaanse clubs – Atlético Madrid, FC Barcelona en Real Madrid – en twee Duitse teams – Bayern München en Borrussia Dortmund – lijken een abonnement te hebben op de eindfase van het belangrijkste clubtoernooi. Juventus is ook een vaste klant terwijl Leicester City en AS Monaco de verrassingen zijn bij de laatste acht.