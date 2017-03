Handbalsters verslaan IJsland

De Nederlandse handbalsters hebben vrijdagavond in Almere de eerste oefeninterland tegen IJsland gewonnen. Het nogal verzwakte Oranje zegevierde met 23-20. Bij de rust leidde de thuisploeg met 10-8. In de tweede helft liep Nederland snel uit naar 16-8, maar die ruime marge ging nadien verloren. De overwinning kwam echter niet in gevaar.

In het Nederlands team ontbraken Estavana Polman (zwanger), Martine Smeets (gepasseerd), Maura Visser en Angela Malestein (beiden niet helemaal fit). Rinka Duijndam en Anouk Nieuwenweg speelden hun eerste officiƫle interland.

Voor Oranje was het de eerste interland na de verloren EK-finale vorig jaar december in Zweden tegen Noorwegen (29-30). Bondscoach Helle Thomsen begon afgelopen maandag met een trainingsstage op Papendal. De oefenweek wordt zaterdag afgesloten met de tweede wedstrijd tegen IJsland in Emmen. Ook die interland is uitverkocht.

Thomsen werkt met Oranje toe naar het WK eind dit jaar in Duitsland.