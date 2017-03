Schalken aan de slag bij de tennisbond

Sjeng Schalken gaat aan de slag bij de tennisbond KNLTB. De oud-toptennisser gaat op projectbasis een bijdrage leveren aan de jeugdopleiding van talentvolle spelers vanaf twaalf jaar.

Schalken (40) zal dit jaar met de jeugd meetrainen en zijn ervaring delen op iedere gecertificeerde school die de opleiding verzorgt. Hij deelt daarna zijn bevindingen met de betreffende trainers en koppelt de analyses terug aan de KNLTB.

Schalken blijft ook actief bij zijn eigen kledingbedrijf Sjeng Sports. ,,Naast mijn werk binnen mijn bedrijf wil ik een bijdrage leveren aan het opleiden van talenten. Sjeng Sports is uitgegroeid tot een succesvolle nationale speler op het gebied van tenniskleding. Deze ambitie heb ik ook voor de Nederlandse talenten”, aldus Schalken.

Schalken won in zijn loopbaan negen ATP-toernooien en haalde de elfde plaats op de wereldranglijst. In 2002 bereikte hij de halve finale tijdens de US Open en stond drie keer in kwartfinale op Wimbledon. In 2007 beëindigde hij zijn loopbaan.