Sock in halve finales Indian Wells

Tennisser Jack Sock heeft vrijdag de halve finales bereikt van het masterstoernooi in Indian Wells. De 24-jarige Amerikaan versloeg voor eigen publiek de als vierde geplaatste Japanner Kei Nishikori in drie sets: 6-3 2-6 6-2. Voor Sock, de nummer zeventien van de plaatsingslijst, was het zijn tweede zege op Nishikori in de derde onderlinge partij.

Sock speelt in de halve eindstrijd tegen de als negende geplaatste Roger Federer. De Zwitser bereikte vrijdag zonder te spelen de laatste vier. Zijn Australische tegenstander Nick Kyrgios trok zich wegens ziekte terug.

In de andere halve finale komt de Zwitser Stan Wawrinka uit tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta.