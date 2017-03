Thorsdottir vijfde op meerkamp Stuttgart

Turnster Eythora Thorsdottir heeft zaterdag een keurige vijfde plek veroverd op de meerkamp bij de sterk bezette wereldbeker in Stuttgart. De Nederlandse noteerde een score van 50,632 punten. De Duitse Tabea Alt won met 54,199 punten, voor de Russin Angelina Melnikova en de Amerikaanse Morgan Hurd.

Thorsdottir begon goed op sprong (13,766) en brug (12,900), maar door een val op de evenwichtsbalk viel haar score op dat toestel tegen (11,333). Ze sloot af met een 12,633 op vloer. De achttienjarige Rotterdamse maakt zich nu met de andere Nederlandse turnsters op voor de EK-kwalificatiewedstrijden van 24 en 31 maart.

Thorsdottir eindigde vorig jaar bij de Olympische Spelen in Rio als negende in de meerkampfinale. Nooit eerder was een Nederlandse turnster zo hoog geĆ«indigd op dat onderdeel. Bij het Sportgala leverde haar dat de titel ‘Talent van het jaar’ op.