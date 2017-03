Herlings zevende in 2e manche GP Argentinië

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zondag bij de Grote Prijs van Argentinië zijn beste resultaat tot nu toe behaald in de MXGP. De 22-jarige debutant in deze klasse kwam op zijn KTM-machine als twaalfde en als zevende binnen in de twee manches in Neuquen. Land- en teamgenoot Glenn Coldenhoff verging het minder op het Zuid-Amerikaanse circuit. Hij eindigde in de eerste race als veertiende en moest in de tweede run uitvallen door een technisch probleem.

De Sloveen Tim Gajser won beide manches op Honda en schreef daarmee met overmacht de GP op zijn naam. De wereldkampioen gaat na drie ronden nu ook aan de leiding in het WK-klassement.

In de MX2, de klasse waarin Herlings drie wereldtitels veroverde, vielen Brian Bogers en Calvin Vlaanderen twee keer net buiten de top tien. De Let Pauls Jonass schreef beide manches op zijn naam.

De vierde Grote Prijs vindt op 2 april plaats in Mexico.