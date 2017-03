Van der Zijde tweede in viermansbob

Bror van der Zijde heeft het wereldbekerseizoen in het Zwitserse bobsleeteam van piloot Rico Peter met een goed gevoel afgesloten. De voormalige atleet uit Gouda eindigde tijdens het afsluitende testtoernooi op de olympische baan in Pyeongchang met zijn ploeg op de tweede plaats.

Het team van Peter moest na twee runs alleen voorrang verlenen aan de Russische formatie van stuurman Alexander Kasjanov. In de eindstand van het wereldbekerklassement eindigde Van der Zijde met de Zwitserse equipe eveneens achter de Russen op de tweede plek.

In de tweemansbob ging de eindzege naar de Duitser Francesco Friedrich, die met teamgenoot Thorsten Margis tevens zegevierde in Pyeongchang. Ivo de Bruin en Dennis Veenker kwamen alleen in de eerste run in actie en kwamen daarin niet verder dan de 28e tijd.