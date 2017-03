Cavaliers met eindsprint langs Lakers

Cleveland Cavaliers had zondag (plaatselijke tijd) zijn beste basketballers hard nodig om van Los Angeles Lakers te winnen in Amerikaanse NBA. Dankzij LeBron James, Kyrie Irving en Kevin Love boog de titelverdediger in het vierde kwart een achterstand van elf punten om in een winst van 125-120.

Irving was in de hele wedstrijd goed voor 46 punten. James droeg 34 punten bij en Love noteerde 21 punten en 15 rebounds voor de Cavaliers, die grote moeite hadden met de eens zo beruchte ploeg uit Los Angeles, die dit seizoen onderaan bungelt in de Western Conference.

De kampioensploeg uit Cleveland had ook wel wat goed te maken. Een dag eerder waren de Cavaliers, zonder Irving, James en Love in de ploeg, onderuit gegaan tegen Los Angeles Clippers.