Weer machtswissel Russisch antidopingbureau

Het Russische antidopingbureau Rusada heeft alweer een nieuw hoofd. Tatjana Tsjirkina heeft de directeurspositie overgenomen van Anna Anzeliovitsj, meldden Russische media maandag.

Rusada is nog altijd geschorst door het mondiale antidopingagentschap WADA. De Russen mogen zelf geen dopingcontroles meer uitvoeren vanwege het omvangrijke dopingschandaal. Onthullende rapporten daarover hebben er ook toe geleid dat Russische atleten niet mogen meedoen aan internationale wedstrijden en kampioenschappen.

Het ontslag van Anzeliovitsj zou te maken hebben met een interview dat ze eind vorig jaar gaf aan de New York Times en waarin ze zei dat doping in Rusland een ,,institutionele samenzwering” was. Dergelijke bewoordingen koos destijds ook onderzoeksleider Richard McLaren in zijn dopingrapporten van WADA. Voormalig sportminister Vitali Moetko heeft ontkend dat de machtswisseling bij Rusada te maken heeft met het interview.