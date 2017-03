Bertens onderuit in het donker

Tennister Kiki Bertens is er niet in geslaagd de derde ronde van de Miami Open te bereiken. De Wateringse liet zich op het hardcourt aftroeven in drie sets door de Japanse qualifier Risa Ozaki uit Japan: 4-6 6-4 1-6.

De partij was de allerlaatste van de dag in Miami en begon pas na middernacht. In het donker en voor vrijwel lege tribunes ploeterde Bertens zich door de wedstrijd heen. Ze verloor het eerste bedrijf, kreeg het voor elkaar de tweede set te winnen, maar liet zich in de derde volledig overklassen. Een peptalk van trainer Raemon Sluiter na de tweede set mocht niet baten.

Bertens was in het toptoernooi in Florida als zestiende geplaatst en had een ‘bye’ in de eerste ronde. Ozaki is de nummer 87 van de wereld.