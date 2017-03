Federer klopt qualifier Tiafoe

Roger Federer heeft zaterdag de derde ronde bereikt bij het masterstoernooi van Miami. De Zwitserse tennisser, die in de eerste ronde een bye had, versloeg bij zijn eerste optreden in Florida de Amerikaan Frances Tiafoe. Federer had het in de eerste set nog knap lastig met de negentienjarige qualifier, de nummer 101 van de wereld: 7-6 (2) 6-3.

Federer won vorige week het toernooi van Indian Wells, nadat hij eerder dit jaar al de Australian Open op zijn naam had geschreven. In de volgende ronde treft hij de winnaar van de partij tussen Robin Haase en de Argentijn Juan Martin del Potro.