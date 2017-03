Sauber trekt Wehrlein terug uit GP Australië

De Duitse Formule 1-coureur Pascal Wehrlein komt dit weekeinde niet meer in actie in de Grand Prix van Austraië op het circuit van Melbourne. De rijder van Sauber heeft een trainingsachterstand en voelt zich conditioneel niet in staat een volledige race af te leggen.

De Zwitserse renstal heeft de Italiaanse reserve Antonio Giovinazzi aangewezen als vervanger. Hij rijdt zaterdag de kwalificatie en zondag de race. Het wordt meteen zijn debuut in de Formule 1.

Wehrlein liep begin dit jaar een rugblessure op door een crash tijdens een race-evenement in Miami. Hij leek op tijd hersteld voor de openingsrace van het seizoen, maar voelde zelf na de eerste trainingsdag op vrijdag dat het nog niet goed zat. ,,Het is jammer, maar mijn conditie is niet zoals die zou moeten zijn voor een hele raceafstand.”