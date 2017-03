Verstappen: beter was niet mogelijk

Max Verstappen reed zondag een ongebruikelijke race voor zijn doen. De Limburger startte in de Grand Prix van Australië als vijfde en finishte ook op die positie. De ‘inhaalkoning’ van de Formule 1 sloot de opening van het seizoen af zonder ook maar één concurrent te hebben ingehaald. Niettemin was de coureur van Red Bull tevreden. ,,Ik had het niet beter kunnen doen. Het resultaat is misschien zelfs beter dan verwacht”, zei hij na de race op Ziggo Sport.

De Red Bull is nog niet zo goed als die van Ferrari en Mercedes. Dat wist Verstappen al voor de race en zijn voorspelling kwam tijdens de 57 ronden op het circuit van Melbourne uit. ,,Ik probeerde bij de start nog wel Kimi Räïkkönen in te halen en zat bijna naast hem, maar had niet de ruimte er voorbij te gaan. Ik zat bij het uitkomen van de eerste bocht een beetje te dicht achter een van de Mercedessen ”, zei hij.

Verstappen koos net als zijn concurrenten voor een strategie van één pitstop. Hij wisselde wel als enige naar superzachte banden. ,,Dat pakte goed uit, want ik was snel op die banden.” De negentienjarige coureur, die vorig jaar een droomdebuut maakte bij Red Bull met de winst in de Grand Prix van Spanje, opende tegen het einde van de race nog de jacht op de vierde plaats van Räikkönen. Hij gaf het enkele ronden voor het einde op. ,,We moesten op de remmen letten, daar had ik de laatste ronden wat problemen mee. Dus toerde ik in de laatste ronde rustig naar de finish.”