Britten zonder kopman Murray in Daviscup

Andy Murray ontbreekt zoals verwacht in de Britse selectie voor de ontmoeting met Frankrijk in de kwartfinale van de Daviscup. De nummer één van de wereldranglijst heeft nog altijd last van de elleboogblessure die hem al een paar weken aan de kant houdt. De Britse captain Leon Smith selecteerde dinsdag wel de oudere broer van Andy, dubbelspecialist Jamie. Zijn selectie voor de krachtmeting met Frankrijk in Rouen bestaat verder uit Dan Evans, Kyle Edmund en Dominic Inglot.

,,Natuurlijk is het een zware aderlating voor ons dat Andy er niet bij is”, zei Smith. De aanvoerder van de wereldranglijst ontbrak vorige maand ook tijdens de ontmoeting met Canada in de eerste ronde. Toen wonnen de Britten met 3-2, al kreeg de vijfde en beslissende partij een bizarre ontknoping. De Canadees Denis Shapovalov werd gediskwalificeerd nadat hij uit boosheid een bal weg had geslagen, die de scheidsrechter vol in het gezicht raakte.