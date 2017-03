Federer door, Wawrinka eruit in Miami

Tennissers Roger Federer en Rafael Nadal hebben dinsdag de kwartfinales bereikt van het masterstoernooi van Miami. Het toernooi verloor de nummer één van de plaatsingslijst. De Zwitser Stan Wawrinka ging, nota bene op zijn verjaardag, onderuit tegen Alexander Zverev. De Duitser won in drie sets: 4-6 6-2 6-1.

Wawrinka’s landgenoot Federer had het lastig tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut, de achttienvoudig grandslamwinnaar pakte twee keer de set via een tiebreak: 7-6 (5) 7-6 (4). Federer gaat spelen tegen de Tsjech Tomas Berdych om een plaats in de halve finales. Nadal, die ten koste van de Fransman Nicolas Mahut (6-4 7-6) de laatste acht bereikte, neemt het op tegen de Amerikaan Jack Sock.