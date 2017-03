Kelderman hervat training na vingeroperatie

Wielrenner Wilco Kelderman kan de training weer volledig hervatten, nadat hij begin deze maand zijn linkerwijsvinger had gebroken door een val in de Italiaanse koers Strade Bianche. De renner van Team Sunweb moest een operatie ondergaan. Volgens teamarts Anko Boelens herstelt Kelderman goed en kan hij weer meetrainen.

”De metalen pin die in zijn vinger was gezet tijdens de operatie, is er maandag uitgehaald”, lichtte Boelens woensdag toe. ,,Wilco gaat nu naar een handtherapeut zodat hij zijn wijsvinger weer volledig kan gaan gebruiken.” Het plan is dat Kelderman in mei de Ronde van Italië rijdt.

Keldermans ploeggenoten Lennard Hofstede en Warren Barguil hebben ook de training weer opgepakt. De 22-jarige Nederlander is herstellende van de gevolgen van een valpartij, eerder deze maand in de Belgische wedstrijd Nokere Koerse. De Fransman Barguil kreeg tijdens Parijs-Nice last van een ontsteking aan een enkel. Laatstgenoemde maakt maandag zijn rentree in de Ronde van Baskenland.