Konta schakelt Halep uit in Miami

De Britse tennisster Johanna Konta heeft zich woensdag geplaatst voor de halve finales van het toptoernooi in Miami. De nummer tien van de plaatsingslijst schakelde in de kwartfinales de als derde ingeschaalde Roemeense Simona Halep uit in drie sets: 3-6 7-6 (7) 6-2.

Konta verloor de eerste set, maar nam in de tweede het initiatief over en kwam 3-0 voor. Halep vocht terug en sleepte er een tiebreak uit. Die won Konta met 9-7. Vervolgens zette de Britse sterk door in de derde en beslissende set. Ze treft nu in de halve finale de winnares van de kwartfinale tussen de Duitse wereldranglijstaanvoerster Angelique Kerber en de Amerikaanse routinier Venus Williams.