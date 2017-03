Mets-pitcher Familia geschorst

Essay Connie Palmen scoort in Boekenweek

De MLB deed eigen onderzoek en kwam tot dezelfde conclusie. Niettemin was er wel sprake geweest onbehoorlijk gedrag van de pitcher, waarvoor de MLB een schorsing van vijftien wedstrijden op zijn plaats vond.

Familia werd oktober vorig jaar aangehouden wegens vermeende mishandeling van zijn vrouw. Ze zou een flinke schram op haar borst en een beurse wang hebben overgehouden aan de uitbarsting van haar man. Familia ontkende dat hij zijn vrouw had geslagen en de aanklagers gingen mee in zijn verweer. Hij hoefde niet voor te komen.

De Amerikaanse honkbalclub New York Mets moet het de eerste vijftien wedstrijden van het nieuwe seizoen in de Major League Baseball stellen zonder werper Jeurys Familia. De profliga heeft de 27-jarige Dominicaan geschorst wegens onbehoorlijk gedrag. Familia, die vorig seizoen als ‘closer’ veel wedstrijden redde voor de Mets, heeft de straf geaccepteerd.

