Politieke onrust zit tafeltennisduel dwars

De Europese tafeltennisbond heeft in overleg met de Nederlandse en Turkse bonden de interlandwedstrijd in Istanboel tussen beide landen verplaatst. De Nederlandse vrouwen zouden op 11 april in Turkije spelen, dat is nu verschoven naar 25 april. Aanleiding voor dit besluit is ,,de politieke onrust tussen Nederland en Turkije, en het Turkse referendum”.

Dat betekent dat de Nederlandse vrouwen eerst thuis in actie komen op 18 april en een week later afreizen naar Istanboel voor de tweede en beslissende wedstrijd. De tafeltennisbonden hopen dat de rust eind april weer is teruggekeerd in Turkije, maar benadrukken dat de situatie goed in de gaten wordt gehouden.