Renault stelt geduld Verstappen op de proef

Max Verstappen moet geduld uitoefenen. Motorfabrikant Renault zal pas in juni bij de Grand Prix van Canada een krachtbron kunnen leveren aan Red Bull die kan wedijveren met Mercedes en Ferrari. Dat zei topman Helmut Marko van de Oostenrijkse Formule 1-renstal op de gezaghebbende Britse website Autosport. ,,Er is nog veel werk te doen”, zei hij. De race in Montréal is de zevende van het seizoen.

Red Bull heeft afgelopen winter de nieuwe technische regels niet kunnen omzetten in een supersnelle bolide. Mercedes en Ferrari toonden afgelopen weekeinde bij de openingsrace in Melbourne aan dat ze betere grip en meer power hebben en dus sneller zijn. Verstappen moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

,,We zijn wel positief over de racesnelheid, maar er is wat goed te maken. Red Bull moet aan de slag met het chassis en Renault met de motor. In Montréal moeten we echt een grote stap zetten”, aldus Marko.