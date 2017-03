Tennisser Fabio Fognini heeft woensdag de halve finale van het toernooi van Miami bereikt. De 29-jarige Italiaan schakelde in de kwartfinale Kei Nishikori uit. Dat deed hij in twee sets, 6-4 6-2. Nishikori, vorig jaar nog finalist, was in Miami als tweede geplaatst.

In Miami speelt Fognini nu tegen de Spanjaard Rafael Nadal of de Amerikaan Jack Sock.