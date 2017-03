Turkse atletes raken medailles kwijt

Twee toonaangevende Turkse atletes zijn woensdag hard gestraft voor hun dopinggebruik. De internationale atletiekfederatie IAAF schorste Gumze Bulut voor vier jaar wegens verdachte schommelingen in haar biologisch paspoort en ontnam haar de gouden medaille op de 1500 meter van de Olympische Spelen in Londen (2012).

Elvan Abeylegesse mag twee jaar niet in actie komen. Zij is bij een hertest van een dopingstaal van het WK in 2007 alsnog positief bevonden op de verboden anabole steroïde stanozolol. Ze raakt liefst drie zilveren medailles kwijt: die van 5000 en 10.000 meter op de Spelen van Peking in 2008 en van de 5000 meter van de WK van 2007 in Osaka.

Bulut won in 2012 in eerste instantie zilver op de 1500 meter. Ze eindigde achter haar landgenote Asli Cakir Alptekin. Die is al eerder voor acht jaar geschorst nadat ze werd betrapt op bloeddoping. De gouden medaille van de olympische finale in Londen gaat nu naar de oorspronkelijke winnares van het brons: Maryam Yusuf Jamal uit Bahrein.